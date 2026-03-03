Alla scoperta delle donne tranesi: passeggiata per le vie del centro storico

Per celebrare la "Giornata Internazionale della Donna", Fiab Trani Mò Pedala aps e Centro Antiviolenza SAVE Trani promuovono l'iniziativa "Alla scoperta delle donne tranesi", una passeggiata urbana guidata nel centro storico di Trani dedicata alla riscoperta delle figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia e nella cultura cittadina.Il percorso, pensato per essere semplice e accessibile, offrirà ai partecipanti un viaggio narrativo tra vicoli, piazze e chiese del cuore antico della città, con racconti, curiosità storiche e memoria condivisa. L'evento è aperto a tutte e tutti e vuole essere un'occasione di riflessione sul valore del contributo femminile alla costruzione dell'identità sociale e culturale di Trani.Al termine della passeggiata è previsto un momento di attività fisica all'aria aperta, pensato per tutte le età, per promuovere benessere e socialità, oltre a un piccolo omaggio per ogni partecipante."Con questa iniziativa desideriamo valorizzare storie spesso ignorate o poco raccontate – dichiara il presidente di Fiab Trani Mò Pedala aps, Nicola Caputo – il camminare insieme non è solo un gesto fisico, ma anche un modo simbolico per attraversare la memoria collettiva della nostra città e riconoscere l'importanza delle donne nella sua storia."L'iniziativa è aperta alla cittadinanza e rivolta a persone di tutte le età