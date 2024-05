"Esplode" il tubo provvisorio dell'acquedotto, allagata via Cambio

Se lo chiedono da tre mesi turisti ma anche cittadini a passeggio nel centro storico: ma cosa sarà mai il lungo tubo nero che corre lungo i muri di via Cambio? L'acqua che ha preso a scorrere a mo' di fontana nel pomeriggio ha fugato ogni dubbio: non è altro che un tubo provvisorio- che sarebbe dovuto essere lì per un brevissimo periodo e invece penzola da oltre tre mesi - "saltato" e dal quale ha cominciato a fuoriuscire acqua. Che sia la volta buona per una riparazione definitiva?