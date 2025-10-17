Atti vandalici e tanta paura nel centro storico

Il centro storico tranese è il luogo simbolo della movida tranese; purtroppo, le serate, sempre più spesso, degenerano in atti di vandalismo e di violenza. Infatti, proprio nella serata di ieri due attività situate nel borgo antico sono state prese di mira da dei facinorosi.Una delle due attività è stata oggetto di atti vandalici con il lancio di petardi esplosi contro l'ingresso, lanciati da una Renault Clio che si aggira per il centro storico creando disordine e scompiglio; il locale, comunque, non ha subito danni, ma lo spavento è stato notevole, visto che l'automobile è passata davanti al locale per ben due volte. Nella seconda attività, invece, vi è stata un'aggressione in piena regola, fortunatamente ripresa dalle telecamere. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Le aggressioni sono state riprese dalle telecamere di sicurezza delle attività, i cui titolari hanno sporto denuncia e per cui si provvederà alle opportune indagini.Questi due episodi riportano tristemente l'attenzione sul fenomeno della microcriminalità che sta creando molti problemi alla città e, in generale, all'intera provincia da molti anni ormai. Si ricorda che in più occasioni, il Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, dott. Renato Nitti, ha manifestato la propria preoccupazione per i gravi episodi che si sono verificati nella città, sollecitando un intervento del Ministero a sostegno del contrasto a tali forme di criminalità che danneggiano non solo i singoli cittadini ma anche le attività commerciali.