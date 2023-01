Via Sant'Annibale Maria di Francia, ritardi nella rimozione di carcasse di animali

Spett.le Redazione, mi dispiace dovere segnalare una situazione che certamente non fa onore a Trani tantomeno ai suoi cittadini. Abito su via Sant'Annibale M. di Francia e periodicamente, mi trovo a richiedere l'intervento dell'Amiu per la rimozione di carcasse di animali che muoiono sul ciglio della strada perché investiti da automobilisti che non rispettano i limiti di velocità.Ho anche segnalato il problema al Comune di Trani che dovrebbe prendere a cuore il problema prima di tutto perché parliamo di una delle vie di accesso alla città e quindi primo biglietto da visita, dotata di una pista ciclabile e utilizzata come strada su cui praticare sport. La carcassa in questione è rimasta sul ciglio della strada per circa due giorni, intanto avevo provveduto a segnalare il problema alla polizia urbana. Il residente, dinanzi al cui ingresso giaceva l'animale esanime e con il cranio fracassato, ha pensato bene di rimuovere la carcassa spostandola, spero con la dovuta delicatezza, (?!) all'imbocco della strada privata al numero 152A dove attualmente il corpo del povero gatto si trova e per cui ho nuovamente richiesto l'intervento dell'Amiu.Come ribadisco non è la prima volta che accadono cose simili. Ritengo che per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle norme vigenti i media debbano farsi carico di una costante politica di sensibilizzazione, altrimenti la città di Trani resterà una bellezza vuota come si direbbe di una donna senza intelligenza. Confidando che chi leggerà questo mio accorato appello al senso civico e al rispetto delle regole, colga il mio profondo rammarico, porgo cordiali saluti.