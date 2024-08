Da una settimana non si trova la piccola Frida, un appello della famiglia

La piccola Frida di 11 mesi non si trova più da una settimana. Gli appelli sui social non hanno dato riscontro e la speranza è che qualcuno di buon cuore, trovandola ferita, si sia preso cura di lei. È caduta dal balcone, tra via Margherita di Borgogna e Corso Vittorio Emanuele. Chiunque la vedesse per favore contatti il numero 333 31 84 130. La zona dovrebbe essere tra il negozio Terranova e il supermercato Carrefour ma dato il tempo passato è possibile che , spaventata, si sia spinta più lontano. Ha segni particolari che la famiglia ha segnalato: sotto una zampa posteriore, proprio tra il cuscinetto centrale e un cuscinetto piccolo, ha una macchia nera a forma di cuore capovolto; ma tutte le zampine sono bianche, sembra che abbia tre calze di lunghezze diverse e un calzino più corto.