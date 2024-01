Coco, Iris, Micia, Thor: nella chiesa di s.Giovanni a Trani un coro di versi pieno d'amore

Si sono comportati benissimo, tutti, cani gatti, conigli, pappagalli...un permesso speciale e la chiesa di s. Giovanni a Trani ha risuonato della gioia di poter condividere una benedizione tutti insieme, ognuno, da solo o con la propria famiglia, insieme al proprio pelosetto o pennuto. La chiesa non è riuscita a contenere in realtà tutti i partecipanti alla benedizione - ormai una tradizione nella chiesa in via Beltrani - per cui dall'interno ci si è spostati fuori dove in tanti aspettavano i sacerdoti con gli ostensori. Un ritrovo che ha raccontato decine e decine di rapporti fatti di amore autentico e profondo e che testimonia il valore che gli animali portano nelle nostre vite. Poter portare gli animali all'interno della chiesa è stata un un momento davvero intenso e speciale, pieno di amore, fiducia, gratitudine.