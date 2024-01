Tanti animali e le loro famiglie per la benedizione in piazza Libertà

Il più piccolo un husky di 40 giorni, il più originale un cocker maculato e il più commovente un anziano cane cieco: ma oltre i cani ieri sera in piazza della Libertà, davanti alla chiesa di San Francesco, ce n'erano veramente di tante specie: pesciolini, uccellini, gatti, tartarughe. conigli, pappagallini....Ieri , a seguito della Celebrazione Eucaristica, sono stati benedetti gli animali nella memoria liturgica di sant'Antonio Abate. Il padre del monachesimo allevava i suini per sfamare i poveri. Così, la Chiesa lo ha eletto protettore di qualsiasi animale, come quelli da condotti in piazza della Libertà. I tranesi con i propri amati animali - parte integrante delle famiglie - sono giunti da tutta la città: "Siete stati in tantissimi. Portate la benedizione nelle vostre dimore, le stesse che condividete con i vostri amici speciali!"