Mercoledì 17 la benedizione degli animali in Piazza della Libertà

Un appuntamento fisso atteso dalle famiglie in occasione della festa di Sant'Antonio Abate

Nella memoria liturgica di Sant'Antonio l'Abate, protettore degli animali, mercoledì 17 gennaio, dopo la santa messa delle 18.30 nella chiesa di San Francesco, seguirà in Piazza della Libertà la benedizione di tutti gli animali che vi verranno condotti. La cittadinanza é invitata ad aderirvi e a condurre i propri amici - a quattro zampe, a due, con le ali, per un rito che è diventato ormai un appuntamento fisso nel cuore della città e che risuona non solo dei versi dei diversi animali ma soprattutto trabocca di amore, fedeltà, dedizione. Quella che esplode nel cuore degli animali e dalla quale gli uomini avrebbero tanto da imparare.