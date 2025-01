Amore e coccole nella benedizione di tanti cani (e qualche micio!) davanti alla chiesa di San Rocco

... La cosa bella è che queste bestione meravigliose, parti integranti delle famiglie, sono state portate davanti alla chiesa di San Rocco - come in tanti altri paesi e città - con autentica fede, con l'autentica consapevolezza che cani, gatti, uccellini, criceti abbiano in sé un'anima bella, candida, pura, benedetta dal Signore: e così anche ieri, in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali, è avvenuta la celebrazione iniziata con il santo rosario, proseguita con la santa messa e poi culminata con la benedizione impartita da don Michele Torre. Soprattutto cani, ovviamente, anche perché facili da condurre all'aperto; e tanti cuccioli, come per un piccolo battesimo. Ma nei trasportini c'erano anche gatti, criceti e pennuti, soprattutto pappagalli che abitano sempre più le case dei tranesi, con una popolazione di esemplari talvolta anche un po invadente ma allegra e ciarliera! Le parole di don Michele Torre sull'amore incondizionato che queste creature di Dio ci offrono hanno scaldato i cuori in una serata fredda e gioiosa, nella quale soprattutto i protagonisti della "festa" si sono comportati benissimo!