Sarà a San Rocco la benedizione di tutti gli animali per la festa di Sant'Antonio Abate: appuntamento al 17 gennaio

La tradizionale benedizione in Piazza della Libertà è spostata per via dei lavori nella chiesa di San Francesco

È un appuntamento che si ripete ormai da anni ed è sempre più affollato delle famiglie tranesi che contano nella propria casa componenti a quattro zampe, a due ali, persino con le pinne: si sono viste infatti perfino piccole bocce con pesciolini rossi nelle ultime benedizioni avvenute in Piazza Libertà davanti alla chiesa di San Francesco in occasione della festa di Sant'Antonio Abate protettore degli animali : quest'anno, a causa dei lavori di restauro nella chiesa di San Francesco, le celebrazioni si sposteranno nella chiesa di San Rocco, dove avrà luogo la messa alle 18:30 dopo la recita del santo rosario; e poi, alle 19, la tradizionale benedizione, in via San Giorgio, proprio davanti alla chiesa. Tutti invitati dunque: Sant'Antonio Abate è definito il padre del monachesimo orientale e protettore degli animali. Durante la sua vita eremitica, avvenuta attorno al III secolo dopo Cristo, egli allevava dei maiali per poter sfamare i poveri e compiere la carità cristiana.