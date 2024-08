Anniversario di morte di Luigi De Gennaro, un cittadino tesse le lodi del lavoro quotidiano svolto dai militari

«All'anniversario del Carabiniere Luigi De Gennaro vittima del terrorismo non si deve tralasciare la vergognosa vicenda dove un carabiniere in servizio nella città di Locorotondo è stato aggredito per sedare una rissa. Ciò sta a significare che gente con pochi scrupoli e priva di intelligenza non ha rispetto per chi lavora mettendo a proprio rischio la sua vita garantendo loro sicurezza. L'occasione è utile anche per ricordare un avvenimento nella nostra città, quando un ragazzo in servizio su una volante della polizia di Stato fu aggredito durante un normalissimo servizio di controllo in città. Pertanto a nome di tutta la cittadinanza e a nome dei tutti i carabinieri in servizio in Puglia, mi faccio portavoce. Ed esprimo il più sinceri auguri di pronta guarigione ed una pena esemplare all'aggressore».