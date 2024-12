«A voi che lottate tutti i giorni con coraggio, auguri di buon Natale»

A nome di tutti i cittadini che ancora credono nelle istituzioni e nei valori di una divisa ,che vorrei augurare Buon Natale a chi tutti i giorni rischia la propria vita per difendere la nostra e per difendere la nostra Repubblica: i carabinieri.



Dio benedica i carabinieri.



Con questa mia lettera vorrei far arrivare a tutti gli operatori della pubblica sicurezza e alle loro famiglie i miei più sinceri e affettuosi auguri di Buon Natale.



A voi che rappresentate il vero orgoglio italiano perché tutti i giorni lottate con coraggio, ma soprattutto senza paura contro le avversità, i soprusi, le angherie e l'iniquità sociale difendendo la gente, l'onesta e il Tricolore.



Un grido di speranza, un grido d'aiuto rivolto a tutti i Carabinieri, anche quelli impegnati nelle missioni all' estero nel duro lavoro di difendere la Libertà di molti popoli in diversi paesi nel mondo,



A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento, ma anche l'affetto e la stima di milioni di italiani che lodano il vostro lavoro e che vi vogliono bene.



Grazie perché credete con passione, amore, coraggio ed onestà in quello che quotidianamente fate.



Grazie perché per merito della vostra irreprensibile forza riuscite, in questo momento di crisi, a dare un modello ai giovani.



Giovani che stanno perdendo di vista i veri valori dell'esistenza, per colpa di una società che pensa quasi esclusivamente ad esaltare chi non se lo merita e perde sempre più di vista di esaltare e difendere gli onesti e i meritevoli,



Giovani che devono imparare il rispetto, il valore, l'armonia e la gioia di essere ligi alla legge e alle regole.



Con sentito affetto e profonda stima a voi tutti uomini e donne dell'Arma dei carabinieri. Buon Natale.