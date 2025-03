Donne in divisa, un esempio di forza, di perseveranza e di abnegazione

Care donne in divisa, in questa occasione speciale, desidero rivolgervi i miei più sinceri auguri per la Giornata Internazionale della Donna. Il vostro ruolo all'interno del Ministero della Difesa è fondamentale e rappresenta un valore inestimabile per la nostra sicurezza e per il progresso del nostro Paese. Con il vostro impegno, la vostra dedizione e la vostra professionalità, avete contribuito e continuate a contribuire in maniera determinante al successo di tutte Forze Armate e dal Comparto Difesa. Dalla vostra tenacia e dal vostro coraggio, traggono ispirazione le nuove generazioni di donne che aspirano a indossare la divisa e a servire l'Italia. Siete un esempio di forza, di perseveranza e di abnegazione, e la vostra presenza è l'orgoglio per tutta la Nazione. In questa giornata, ribadiamo il nostro impegno a contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza contro le donne, e a promuovere una cultura di rispetto e di pari opportunità in tutti gli ambiti della vita sociale e lavorativa. Grazie a voi, il Ministero della Difesa è un'Istituzione più forte, più moderna e più coesa.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Giovanni Paradiso, riconosciuto esponente della comunità impegnato nella valorizzazione delle forze dell'ordine, ha voluto rivolgere un sentito augurio a tutte le donne in divisa. Queste donne, che ogni giorno con coraggio e dedizione svolgono il loro ruolo in ambiti professionali come la Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate e altri settori, incarnano un esempio di forza, impegno e resilienza. Il loro lavoro quotidiano è un contributo fondamentale alla sicurezza e al benessere della nostra società, e il loro impegno merita di essere celebrato e apprezzato. In questo contesto, Giovanni Paradiso esprime il suo profondo riconoscimento e rispetto per queste donne straordinarie che, indossando una divisa, non solo proteggono la comunità, ma portano avanti un messaggio di uguaglianza e determinazione.