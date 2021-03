Un rametto di mimosa nelle vetrine dei negozi di Trani

"La donna è la luce che illumina il mondo. Non spegnerla mai". È il messaggio che la Confesercenti Provinciale BAT vuole lanciare in occasione della festa della donna che quest'anno assume un carattere di grande significato per via della pandemia.Oggi, lunedì 8 marzo 2021, la sezione Imprenditoria Femminile della Confesercenti Provinciale BAT invita tutti gli esercenti associati e non ad esporre nelle vetrine dei negozi un rametto di mimosa con un fiocchetto rosso simboli di speranza.La Confesercenti provvederà ad inviare ai commercianti la locandina da collocare sulle vetrine dei punti vendita. "Un messaggio che parte dalle donne per le donne e non solo, spiega il direttore Mario Landriscina. Tutti insieme, infatti, siamo chiamati a superare questo difficile momento e non solo economico. Le donne, del resto, sono e restano il motore propulsivo dell'economia. A confermarlo, prima che questo virus invisibile invadesse le nostre vite, erano i dati su scala regionale e nazionale. Tante, infatti, sono le donne che si sono distinte nel campo dell'imprenditoria, specie nel settore del turismo dove l'accoglienza e le relazioni con la clientela sono caratteristiche innate dell'universo femminile.