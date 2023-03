L'avvocata di Trani Giuseppina Chiarello al Quirinale per la Festa della Donna

E' stata una giornata intensa ed emozionante quella che si è celebrata nel Palazzo del Quirinale dinanzi al Presidente della Repubblica e le massime autorità dello Stato per celebrare la Giornata Internazionale della Donna.Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha quindi ricevuto le donne Italiane che più si sono distinte per le loro battaglie in favore della uguaglianza dei diritti e la pari dignità. Tra le invitate, unica tranese l'Avv. Giuseppina Chiarello, presidente nazionale de Le Avvocate Italiane, che da anni si batte per la parità di genere nella avvocatura e non solo.Da qualche anno con l'associazione Le Avvocate Italiane collabora con le Colleghe turche la cui vicinanza è stata anche segnata dai drammatici accadimenti del terremoto."Siamo onorate di aver ricevuto questo invito - afferma l'avv.Giuseppina Chiarello - a testimonianza del nostro impegno e del nostro lavoro in favore di tutte le donne. Desidero, come tutte, dedicare questa giornata alle donne iraniane e alle studentesse afghane a cui è stato vietato il diritto allo studio, e a tutte le donne del mondo che ogni giorno subiscono ingiustizie, umiliazioni, prevaricazioni".