Fiocco rosso, un posto per tutte: inaugurata la panchina in via Tasselgardo. De Mari: «Teniamola cara»

Un simbolo per tutte le donne in dono al Comune

È stata inaugurata questa mattina, in via Tasselgardo (sul marciapiede prospicente il liceo classico) la panchina denominata "Fiocco Rosso - Un posto per tutte" donata al Comune di Trani dalla Sanmarco Informatica S.p.A., in collaborazione con l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della BAT.La panchina, costruita dalla "Viscio Manufatti S.r.l." su idea progettuale dell'architetto Vincenzo Bafunno, è lunga 3 metri (larga 1,40 metri), è dotata di parcheggio bici ed è stata realizzata con inerte in pietra di Apricena e legante in cemento.Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il sindaco della città, Amedeo Bottaro, le assessore Alessandra Rondinone (politiche sociali) e Lucia de Mari (pari opportunità), il presidente della commissione cultura e pari opportunità dell'Ordine degli Architetti BAT, Francesca Onesti, e Renato Bardin (CEO dalla Sanmarco Informatica S.p.A). Ha partecipato inoltre una delegazione del centro antiviolenza Save di Trani e un gruppo di studenti del De Sanctis che hanno letto una poesia scritta dalla prof.ssa Piccarreta.