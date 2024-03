Giornata internazionale della donna, le iniziative del centro Save

Il Centro Antiviolenza Save gestito dalla Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, è da anni impegnato nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione di interventi a sostegno del principio della parità di genere.Quest'anno, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo 2024, in collaborazione con l'Ambito Sociale Trani-Bisceglie, il Servizio Sociale Professionale e gli Assessorati alle Pari Opportunità e ai Servizi Sociali dei Comuni di Trani e di Bisceglie, si è deciso di dar voce alle nostre concittadine.Attraverso questa iniziativa, a partire dall' 8 marzo, si chiede di esprimere i diritti che secondo la propria esperienza in ambito lavorativo, familiare, sociale, studentesco non vengono rispettati e/o violati e che contribuiscono, ancora oggi, a rinforzare il divario di genere.La richiesta è quella di esprimere, cliccando sul link che troverete sulla pagine social "SAVE Centro Antiviolenza Trani" un pensiero (anche in forma anonima) che gridi a gran voce i diritti violati.Per chi preferisce può lasciare un pensiero o riflessione scritta all'interno di una cassetta postale rossa che si troverà all'entrata della Biblioteca Comunale per la città di Trani e all'entrata del Comune per la città di Bisceglie. Al termine del 30 marzo 2024, questi pensieri verranno raccolti e presentati alla città, sotto forma di locandine/manifesti affissi.L'intento è di smuovere le coscienze di ognuno di noi ed evidenziando come sia necessario questo contributo di partecipazione attiva per perseguire verso il progresso sociale nel il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, necessarie per il raggiungimento della parità di genere e lo sviluppo di tutte le donne.La campagna è stata realizzata in collaborazione con l'agenzia di comunicazione Mindset Lab di Trani.