Nel Carcere di Trani ultimate le riprese de "Il patriarca 2", la saga familiare di Canale5

Sono ultimate nel carcere maschile di Trani le riprese della serie tv 'Il Patriarca 2' dove sono stati avvistati già nei giorni scorsi diversi camion della produzione. La saga familiare, che vede come protagonista principale Claudio Amendola - nuovamente nelle vesti di regista - andrà in onda in sei prime serate ad inizio 2025 su Canale 5.Accanto ad Amendola, nel ruolo del capofamiglia Nemo Bandera, gli attori Antonia Liskova, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio, Giulia Bevilacqua, Michele De Virgilio, Giulia Schiavo e Primo Reggiani. Il Patriarca 2 prodotta da Camfilm, è una saga familiare ricca di colpi di scena ed emozioni, imperniata su personaggi controversi e imprevedibili, ambientata, come in occasione della prima stagione, tra la Puglia e il Lazio. Le riprese sono partite a gennaio per la durata di venti settimane. La serie è scritta da Roberto Jannone, Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sofia Assante.