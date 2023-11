Giustina Bonomo, Bianca Nappi, Enzo Matichecchia: tanto talento di Trani ne "Il metodo Fenoglio "

Ci risiamo, un'altra fiction con accento pugliese, che evidentemente funziona parecchio, e nel cast non uno, ma addirittura tre attori tranesi : Giustina Bonomo, Bianca Nappi, e Enzo Matichecchia."Il metodo Fenoglio" che vede come protagonista un intenso Alessio Boni affiancato dall'ottimo - altro pugliese - Paolo Sassanelli - ha visto apparire i nostri attori in caratterizzazioni che condiscono la vicenda di autenticità nella espressione dell'essere pugliesi; e non solo per una questione d'accento, tanto che, addirittura, Giustina Bonomo era apparsa negli spot della fiction presentata nei giorni scorsi in varie trasmissioni Rai da Alessio Boni, impersonando la classica signora barese che non si lascia sfuggire nulla e anzi appunta per non dimenticare.Figura tragica in questo noir -tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio e che racconta l'esplosione della mafia barese e della lotta dei clan negli anni novanta- quella affidata a Bianca Nappi, sempre più convincente e sempre più scelta nelle produzioni nazionali di cinema e fiction televisiva. Anche Enzo Matichecchia ha regalato un ritratto breve ma di straordinaria efficacia, e di lui pubblichiamo integralmente il commento emozionato e sincero riportato sulla sua pagina Facebook, in cui esprime l'omaggio a quanti attori a Trani portano alto il nome della Città attraverso queste preziose partecipazioni in prestigiose produzioni nazionali :"GRAZIE, DAVVERO GRAZIE DI CUORE A TUTTE E TUTTI COLORO CHE MI HANNO ULTIMAMENTE GRATIFICATO CON I LORO COMPLIMENTI, MA SAPETE CERTE VOLTE COSA MI FREGA? L'ESSERE SINCERO!EH SI', MA SONO FATTO COSI', PERCIO' VOGLIO OMAGGIARE TUTTI GLI ARTISTI E LE ARTISTE TRANESI CHE HANNO FATTO O CHE STANNO FACENDO UNA CARRIERA DAVVERO IMPORTANTE, ED ANCHE COLORO CHE COME ME SI SFORZANO DI DARE IL LORO PICCOLO O GRANDE CONTRIBUTO AFFINCHE' LA CULTURA IN QUESTA CITTA' ABBIA UN RUOLO RILEVANTE.".