Casa Sgarra, orgoglio pugliese dell’enogastronomia, ancora sulle reti Mediaset

"Casa Sgarra" torna su Italia1 nella rubrica "Studio Aperto Mag", in onda domani dopo il tg delle ore 18.30. Abituato agli onori dei media nazionali, il ristorante stellato Michelin di Trani sarà protagonista ancora una volta su Mediaset a partire dalle 18,55. Già ampiamente celebrato dalle reti del biscione in un lungo servizio del 2021, questa volta toccherà alla giornalista Rossella Grandolfo condurre il telespettatore "nel regno dei fratelli Sgarra", incastonato nello splendido lungomare della cittadina affacciata sull'Adriatico, Trani. Un servizio televisivo in cui si vedranno le peculiarità della giovane e dinamica realtà pugliese dell'enogastronomia, già premiata con il riconoscimento più alto, la stella Michelin, che lo chef Felice Sgarra detiene da ben 11 anni consecutivi. Le straordinarie immagini mostreranno la dimora tranese che racconta "una storia di famiglia", così come recita il fortunato payoff del tempio del gusto e dell'accoglienza. Un luogo che vede i tre fratelli Sgarra, originari della vicina Andria, assieme al loro impareggiabile team, protagonisti ed entusiasti per questo progetto comune e di successo che li vede uniti dal 2020, ciascuno con il proprio ruolo. Il direttore di sala Riccardo accoglie, lo chef Felice cucina, il sommelier Roberto mesce il vino: nelle vene lo stesso sangue.Il servizio mostrerà le sale dell'elegante ristorante, la nutrita cantina e la cura dei particolari, anche in cucina, e ovviamente lui, lo chef Felice Sgarra, impegnato nella preparazione di una carrellata di prelibatezze che contraddistinguono i suoi menu, mentre gioca con i profumi del mare e della terra, con le consistenze, con i colori da disporre nel piatto, con un unico indiscusso protagonista: il territorio, e i coerenti richiami alla tradizione. Una firma d'autore, insomma, risultato di uno studio attento impostato sulla stagionalità dei prodotti, su ingredienti di assoluta eccellenza, primo fra tutti il pregiato extravergine d'oliva, sui tempi di cottura in relazione alle materie prime, sull'attenzione alle esigenze della moderna alimentazione.