Da Trani a Tu si que vales!, Vincenzo Angarano conquista Gerry Scotti e il pubblico

Risate demenziali, forse, ma tante, proprio tante, sia quelle del pubblico che quelle dei quattro giurati di Tu Sì que vales che si sono trovati di fronte a Vincenzo Angarano, agricoltore di Trani ammiratore fedele e devoto da sempre di Cristina D'Avena e delle sue canzoncine delle sigle dei cartoni animati, delle quali si è presentato come imitatore. Intendiamoci, dell'imitazione c'era ben poco, ma di simpatia veramente tanta, in un susseguirsi di sketch spontanei con Luciana Littizzetto, che cercava disperatamente di spiegargli che gesticolando non faceva che allontanare il microfono dalla sua bocca ( il microfonoooooo!) , Maria De Filippi che con lo sguardo allibito vedeva il pubblico impazzire con questo bizzarro signore che coltiva "sia Vigneti che Oliveti! ", Sabrina Ferilli che si chiedeva attonita "Ma come siamo arrivati fino a qui?!", Rudi zerbi che l'ha "scortato" sull'aeroplano e Gerry Scotti che ha caldeggiato fortemente il suo arrivo addirittura in semifinale: mentre Vincenzo non perdeva occasione di intonare ora una canzoncina, ora un'altra, come se non si rendesse conto di tutto quello che intanto gli accadeva intorno. E intanto tra risate e imbarazzi vincenzo Angarano a novembre lo rivedremo di nuovo nella trasmissione a giocarsi le semifinali di chi "vales" : andrà ancora avanti? non resta che aspettare!