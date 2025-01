Antenna d’Oro per la TIVVÙ, anche il tranese Alfredo Nolasco tra i premiati

Ci sarà anche il giornalista e conduttore tranese Alfredo Nolasco tra i premiati dell'edizione 2025 di "Antenna d'Oro per la TIVVÙ", la manifestazione dedicata ai personaggi televisivi, in programma il 14 gennaio prossimo, alle ore 17, a Roma, in Campidoglio, nella prestigiosa Sala Protomoteca. Si tratta di un evento in cui ogni anno si premiano i protagonisti e le eccellenze delle trasmissioni televisive più popolari e più seguite, grazie ad una giuria di qualità ed esperti del settore. Nolasco, in TV dal lontano 1980 alla conduzione di varie trasmissioni giornalistiche e di intrattenimento, riceverà il prestigioso riconoscimento per la conduzione del format "Gran Galà Italia" con l'attrice e conduttrice Elena Presti e il produttore Gianni Gandi. Il talk-variety dedicato alle eccellenze del Belpaese e trasmesso da oltre 40 emittenti regionali, è giunto al quarto anno di programmazione con ottimi ascolti.Il Premio "Antenna d'Oro per la TIVVÙ", organizzato e condotto dal giornalista Fabrizio Pacifici e promosso dall'On. Fabrizio Santori, segretario d'Aula dell'Assemblea Capitolina, si è ormai consolidato come appuntamento tradizionale nel panorama culturale della Capitale. Un momento d'incontro del mondo della televisione italiana che si ritrova per celebrare i protagonisti delle trasmissioni più amate e seguite, sia locali che nazionali.Nella serata del 14 gennaio, Alfredo Nolasco sarà al fianco di numerosi big della televisione italiana come Enrica Bonaccorti, Tiberio Timperi, Andrea Roncato, Charlie Gnocchi, Susanna Galeazzi, Michele Plastino, Beppe Convertini, Gabriella Carlucci, Alessia Fabiani, Agostino Penna, Antonio Pascotto, Roberta Floris, Gianfranco Zinzilli (Vicedirettore Rai Italia), Luca Alcini (regista Ballando con le Stelle) e tanti altri.Oltre a "Gran Galà Italia", tra le trasmissioni televisive verranno premiate anche "Love Game" (Rai2) con Claudio Guerrini, Reyson Grumelli, Alice Brivio; "Performer Italia Cup" (Rai2) con Garrison Rochelle, Valentina Spampinato, Fabiola Cimminella; "Mamme del Mondo" (Rai Italia) con Veronica Ursida e Annamaria Fittipaldi.Tra i premiati delle passate edizioni, si annoverano nomi illustri come Marino Bartoletti, Claudio Lippi, Eleonora Daniele, Pino Strabioli, Rosanna Lambertucci, Matilde Brandi, Simona Branchetti, Gigi Miseferi e Angelo Mangiante.