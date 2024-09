Migranti, caporalato e sfruttamento: le telecamere di Fuori dal Coro nella Bat

Il fenomeno dello sfruttamento dei migranti è stato uno dei temi affrontati nella prima puntata della nuova stagione del programma di attualità e approfondimento, condotto da Mario Giordano, andato in onda questa sera suTra i vari luoghi del degrado connessi a questa situazione, c'è ancheDietro la ricchezza agricola della Puglia e del nostro territorio, talvolta si cela un: quello del caporalato, dello sfruttamento, dove la vulnerabilità dei lavoratori migranti si incastra con gli atteggiamenti senza scrupoli dei caporali. In questo scenario, uno dei luoghi dove queste persone trovano rifugio è negli spazi dell': questi cunicoli diventano camere da letto di fortuna, sporche, dove rifiuti ed escrementi convivono in pochi metri di spazio. È lì che si sono recate le telecamere di Fuori dal Coro, per un reportage giornalistico che ha visto la partecipazione delal fianco della troupe di Mediaset.Come noto, le condizioni di vita dei migranti sfruttati sono spessosituazioni igienico-sanitarie al di sotto di qualsiasi accettabilità, trattamenti lavorativi disumani, e il tutto nella grande indifferenza di tutti. È strano pensare che queste scene sono state riprese adel litorale barlettano.Qui è possibile rivedere il servizio andato in onda durante la puntata