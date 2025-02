Alessandro Bertolino, professore di Psichiatria all'università di Bari, oggi ospite a Medicina33 su Tg2

Oggi, Alessandro Bertolino, professore tranese di Psichiatria presso l'Università di Bari, è stato ospite della trasmissione Medicina33, su TG2, il programma che offre approfondimenti su salute, benessere e scoperte scientifiche in ambito medico.Durante l'intervista, Bertolino ha trattato un tema di grande rilevanza, ossia quella delle emozioni, fornendo una spiegazione scientifica sull'argomento. Con la sua esperienza e competenza in psichiatria, il professore ha poi esplorato come le emozioni influenzano lo sviluppo psicologico degli adolescenti, una fase della vita particolarmente complessa e delicata.Bertolino ha sottolineato che l'adolescenza è un periodo di forti cambiamenti sia dal punto di vista biologico che psicologico, e che le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella formazione della personalità. In questo periodo, la gestione delle emozioni diventa essenziale per il benessere psicologico, ha spiegato il professore.L'intervento di Bertolino ha rappresentato un'importante occasione di riflessione per il pubblico e ha ulteriormente consolidato la reputazione del professore come esperto di riferimento nel suo campo.