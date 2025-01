Domenica su Sky Uno la puntata di 4Ristoranti girata a Trani

Le riprese erano terminate ad aprile dell'anno scorso ma solamente ora, domenica 2 febbraio, alle ore 21.15 su canale 108 di Sky, si potrà finalmente guardare la puntata registrata a Trani di 4Ristoranti, il programma condotto dallo chef Alessandro Borghese.Quattro ristoranti, TerradiMare, Babalù, Pelledoca, Memento si sfideranno a colpi di prelibatezze nostrane e solo uno porterà a casa il montepremi finale che, come già rivelato a fine riprese, andrà a TerradiMare.IL FORMAT. Ognuno dei ristoratori, a turno, ospita per un pasto presso il proprio locale Borghese e gli altri tre colleghi. Dopo ogni pasto, i ristoratori assegnano un voto. Una volta visitati i quattro locali, vengono confrontati i voti. Anche Borghese esprime il proprio voto, ma non viene rivelato al confronto, che si va a sommare ai voti dei ristoratori e può "confermare o ribaltare il risultato finale".I punteggi finali vengono svelati solo dopo la proclamazione del vincitore, che ottiene un riconoscimento in denaro del valore di 5.000 euro da investire nella propria attività.