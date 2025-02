Il tranese Alfredo Nolasco ritorna al varietà con Elena Presti in Gran Galà Italia

Va in onda da stasera (ogni venerdì alle ore 22.30), anche in Puglia e Basilicata (can.16 dtt Trm Network), oltre che sul nazionale (can.519 Sky e Tivùsat) la Special edition della trasmissione televisiva "Gran Galà Italia", il talk-variety dedicato alle eccellenze del Belpaese, condotto da Elena Presti e dal tranese Alfredo Nolasco. Il format, prodotto da Gianni Gandi per la Mediterraneos Production e distribuito su oltre 40 emittenti regionali, è giunto ormai al quinto anno di programmazione, con ottimi ascolti. Solo un mese fa, proprio per il successo di questa trasmissione, la Presti, affermata attrice e cantante, e l'ex disc jockey e giornalista Alfredo Nolasco sono stati premiati con l'"Antenna d'Oro per la Tivvù", nell'ambita manifestazione dedicata ai personaggi televisivi, organizzata a Roma, in Campidoglio. Un evento molto atteso in cui ogni anno si premiano i protagonisti e le eccellenze delle trasmissioni televisive più seguite, grazie ad una giuria di qualità ed esperti del settore."È sempre un piacere - ha detto Nolasco - ritornare a Roma ad occuparmi di musica e varietà, al fianco di artisti prestigiosi, a cominciare da Elena Presti, poliedrica ed instancabile. In questa serie ho condiviso volentieri il set con altri pugliesi come Mimmo Cavallo e Vittorio Centrone, in arte Lemuri, tra le rivelazioni di "The Voice Senior" su Raiuno".Tra gli altri numerosi ospiti del varietà "Gran Galà Italia" in onda stasera ci saranno Franco Fasano, Casalini dj, Pietro Romano, Gianfranco Fino, Tony Esposito, Alberto Laurenti, Vittorio Sgarbi, Giulio Base, Dario Salvadori, Daniela Minniti con Paolo Degli Atti, ecc. Musiche di Gianni Gandi, Gianluca Rando con la Reggiorchestra diretta dal maestro Roberto Caridi. Il format, con la regia di Luciano Morelli, è realizzato con la collaborazione di Stefano Mirabello, Valentina Tacchi e Conny De Astis.