Vince ancora la simpatia a "Tu si que vales", Vincenzo Angarano di Trani vola in finale!

La finale sarà il prossimo sabato e si potrà anche votare da casa per decretare il vincitore: e tra questi il simpatico tranese Vincenzo Angarano, nella squadra di Jerry Scotti, é già considerato un campione in simpatia. Anche ieri sera é riuscito con le sue interpretazioni delle canzoni dei cartoni animati a far divertire tutto il pubblico e i giurati e un felicissimo Jerry Scotti l' ha fatto salire sul carro dei vincitori dopo averlo inquadrato nel pannello dorato della stella cometa. "Seguite la stella di Vincenzo!", ha invitato Jerry, e sarà bello con un voto continuare a dare gioia a questo signore dalla spontaneità - e dal talento! - genuina contagiosa.