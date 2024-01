Et voilà, Tranì e le poisson: il porto e i vicoli nel thriller ambientale "The Swarm"

Non solo il porto ma anche Piazza Lambert e scorci della città che si intravedono dai vicoli: travestita da cittadina della costa francese Trani assume una suggestione nuova, forse è più romantica, letteraria, come se fosse davvero bagnata dall'Oceano. Dalle bancarelle le offerte speciali su pesce, crostacei e le astici assassine che provocano la morte dello chef e prefigurano i cataclismi che vengono dal mare nel thriller ambientale "The swarm" di cui la prima puntata è andata in onda ieri sera, ci ricordano ancora una volta la bellezza scenografica della nostra città. C'è da augurarsi che ispiri nuovi registi e magari nuove storie, laddove le produzioni cinematografiche costituiscono uno straordinario veicolo promozionale. Sempre sperando che non ci si confonda e non si vada a visitare una località francese dove il porto di Trani non c'è! "La Cattedrale ha sempre un fascino forte e indiscusso nonostante le modifiche al panorama che ci han donato tetti a falda non propriamente nostrani. Credo che l'antica piazza Portanova (oggi Lambert) e con forza via Dogana Vecchia siano fra gli scorci più affascinanti, l'esser stati scelti nuovamente come location per una pellicola è una conferma. Chissà se un giorno...": così Andrea Moselli, guida turistica della città, commenta il "travestimento" di Trani nella serie tv, acchiappando degli screenshot che testimoniano ancora una volta quanto Trani sia un'attrice bellissima.