Allarme bomba a Trani, Fiorello: "È stato quello della terza C!"

Ha fatto il giro del Paese l'allarme bomba di ieri a Trani, sia per lo stato di tensione che corre ovunque, a causa delle guerre in corso e dei recenti attentati (visto quel "Dio è grande" alla fine di uno dei biglietti ritrovati in stazione), sia per le conseguenze che gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno comportato (in particolare l'interruzione della linea ferroviaria che passa da Barletta, tra velocità e locali). La notizia non è passata inosservata a Fiorello, che nella rassegna stampa di Viva Rai 2, commentando il fatto e mostrando alle telecamere uno dei due biglietti che hanno spaventato sindaco e forze e dell'ordine e cittadini, ha sorriso sulla ipotesi del compito in classe da saltare nella terza C, soprattutto vista la qualità del foglio e la grafia da ultimo della classe. "Vero, bisognava fare tutte le verifiche", ha premesso lo show man, ma le risate sono state inevitabili intorno a quel goffo messaggio; e tutto sommato, vista la tensione nella quale i cittadini tranesi, l'Amministrazione, le forze dell'ordine sono state ieri mattina, un sorriso a rimarcare che tutto è bene quel che finisce bene non è stato affatto male. Specie se proviene da una ironia intelligente e sempre, comunque, rispettosa come quella di Fiorello, gemma assoluta nel panorama dello spettacolo italiano, capace di sdrammatizzare senza offendere e nel contempo far riflettere sui nostri vizi e le nostre virtù.