Da Trani il giovane Enrico Anzelmo a "Don't forget the lirics"

Bello e simpatico, il giovane Enrico Anzelmo è apparso stasera nel game Show musicale Don't Forget the lyrics su LA 9. "Stai sul pezzo", invita il conduttore ma non è facile ricordare le parole: Enrico, figlio e nipote d'arte nel campo della musica, compensa con i suoi sorrisi le parole che non ricorda di brani come Rocking Rolling di Scialpi, quest'ultimo d'improvviso apparso sul palco.Più canzoni Enrico riuscirà ad indovinare, più alto sarà il montepremi.