Anche il fantasma di Armida del castello di Trani nella web serie di Pinuccio

Tra le leggende e i fantasmi che abitano la Puglia, occasioni per far conoscere e invitare alla visita di luoghi bellissimi, un progetto nato dalla Regione e animato dal celebre attore e conduttore televisivo Pinuccio vede protagonista di una nuova puntata proprio il castello di Trani e la leggenda del fantasma di Armida che si dice da secoli vaghi nei suoi ambienti.Lo stile è quello classico di Pinuccio e della sua spalla controcampo di Sabino, animata da pugliesità ironica e divertente.Mentre Pinuccio racconta, conandirivieni continui tra il passato e il presente come l'allestimento del matrimonio tra la bellissima Armida dai capelli neri e gli occhi blu e il brutto ma ricco castellano, scorrono le immagini di un castello dal fascino misterioso e dalla vista mozzafiato sul mare e sulla Cattedrale.L'idea è bella, anche tenuto conto del fatto che il racconto di Pinuccio, epurato da riferimenti che soltanto in Puglia potremmo essere in grado di capire, è completamente sottotitolato in inglese, in grado dunque di attrarre un pubblico internazionale.