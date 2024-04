Orientamento ed inclusione all'istituto alberghiero di Trani

Il 15-04-2024 presso l'istituto alberghiero "A. Moro" di Trani, si è concluso il progetto di inclusione "H arte in pasta 8" curato dalla tutor Prof.ssa Larocca Vincenza e dai docenti di indirizzo di cucina e sala Proff. Conversano Vincenzo e Lo Russo Simone. Tale progetto si è svolto con la partecipazione degli alunni diversamente abili e normodotati dell'istituto e delle Scuole Medie del territorio, per sviluppare negli studenti capacità creative e critiche attraverso attività manipolative, senso-percettive ed espressive.Il percorso progettuale ha permesso ai partecipanti di interagire tra loro, di acquisire le tecniche per il servizio di caffetteria, la preparazione di bevande fredde e calde, della lavorazione e della decorazione delle varie ricette e di migliorare le capacità relazionali attraverso la conoscenza e il rispetto delle norme di convivenza democratica. Questo progetto ha confermato l'apertura e la collaborazione dell'Istituto nei confronti delle altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio: gli alunni della Scuola Media "G. Bovio", "G. Rocca" e "Baldassarre", in particolare, hanno partecipato alle attività previste con assiduità, dimostrando lodevole impegno ed entusiasmo.