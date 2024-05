Ed ecco la pizza dance di Matilde: il tiktoker brasiliano Atilakw remixa la piccola tranese

"L'olio, il lievito, la farina e basta!". Aggiungiamo le adorabili mossette di Matilde e la ricetta di un nuovo remix tutto da ballare che viene dal Brasile è pronta! Matilde Vaccaro, sta crescendo, adesso ha anche una sorellina, la piccola Ludovica ma i suoi video continuano a girare il mondo. Il musicista brasiliano, Atila Ribeiro, conosciuto come AtilakW, celebre soprattutto su Tik Tok, YouTube (3 milioni di iscritti al suo Canale) ma presente anche su Instagram e Facebook, non ha resistito per la seconda volta e, cercando sul web bambini da remixare con gli strumenti musicali e l'aiuto dell'autotune, ha scelto di nuovo Matilde, la piccola tranese diventata celebre con il suo monologo della minigonna. Saranno i tormentoni dell'estate tranese e brasiliana? Chi lo sa, fatto sta che una volta entrati in testa è difficile che ne escano più per un bel pezzo. Intanto Matilde cresce, a dispetto della sua popolarità è una bimba timida e di quella adorabile sfacciataggine dei suoi discorsi da donnina mantiene il brio, la vivacità e tanta dolcezza. "Brava"! Dice la mamma alla fine, ma anche tutti noi .