Alla scuola Aldo Moro progettata un'app sulla Shoah

Le classi 2B e 2F dell'indirizzo ITES "Aldo Moro" di Trani (BT) coordinate dal prof. Giovanni Luca Petrone, hanno sviluppato un APP che parla e ripercorre alcuni dei temi della Shoah.L'istituto ha potuto registrare questa attività sulla mappa della settimana europea della programmazione, partecipando in rete con altre scuole.L'APP è stata inoltre approvata come EU CODE WEEK activity facendo ottenere all'istituto anche un Certificato di partecipazione per la settimana europea del codice.Scopo di questa attività è stato quello di voler realizzare un questionario di Storia composto da una serie di domande sul tema dell'Olocausto, alle quali è possibile rispondere nel campo a fianco del pulsante RISPONDI.Al clic del pulsante, la risposta data viene confrontata con quella memorizzata nella libreria dell'app in modo da sapere se è corretta o sbagliata.Per brevità, sono state create solo quattro domande che vengono ciclicamente ripetute, anche se il numero di domande del questionario può aumentare a piacere, così come è possibile modificare il questionario cambiando argomento o disciplina.Facendo clic sul pulsante PROSSIMA si passa automaticamente alla domanda successiva.Con questa App si è voluto ancora una volta, sensibilizzare gli alunni su questo tema di importanza storica, anche in virtù dei fatti recenti accaduti nel medio oriente.L'istituto grazie all'impegno del DS Ing. Michele Buonvino e del corpo docente, si conferma essere una scuola esempio di buone pratiche nella didattica innovativa e all'avanguardia nell'apprendimento laboratoriale con particolare attenzione alle discipline STEM.Infatti, anche lo scorso anno una delle due classi in questione, aveva realizzato un video per sensibilizzare ed educare le nuove generazioni sul tema della privacy e della protezione dei dati personali, aderendo ad un'iniziativa organizzata dal Garante della Protezione dei Dati Personali e da Skuola.net.Anche in quell'occasione, il lavoro sviluppato dai ragazzi è stato molto apprezzato dalla commissione in questione.