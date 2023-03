Lo scrittore e regista David Grieco ospite all'Istituto Aldo Moro

Venerdì 24 marzo, il giornalista, scrittore e regista, David Grieco sarà ospite dell'IISS Aldo Moro. Nel corso dell'incontro previsto nell'ambito del progetto "educare alla lettura", curato dalle docenti Maria Teresa Caccavo e Federica Paradiso, Grieco parlerà della sua attività di scrittore - con riferimento in particolare al suo ultimo romanzo "Miracolo a New York", pubblicato dalla Nave di Teseo - e della sua avventura nel mondo del cinema, iniziata fin da bambino come attore, ("Teorema" di Pier Paolo Pasolini e "Partner" di Bernardo Bertolucci) e proseguita come sceneggiatore, tra gli altri, di "Caruso Pascoski di padre polacco" di Francesco Nuti, "Angela come te" di Anna Brasi e "Mortacci" e "I Magi randagi" di Sergio Citti. È del 2004 il suo esordio alla regia con il lungometraggio "Evilenko", tratto dal suo romanzo "Il comunista che mangiava i bambini", storia del cosiddetto "Mostro di Rostov", l'insegnante di lingua e letteratura russa che uccise e divorò nell'arco di dodici anni più di cinquanta bambini. Nel 2015 ha diretto il film "La macchinazione" sulla morte di Pier Paolo Pasolini, con protagonista Massimo Ranieri. Grieco ha vinto svariati premi, tra i quali quello come miglior regista – unico italiano nella storia del premio – al festival americano di Tiburon e il prestigioso premio Adriana Prolo alla carriera conferito dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema.