Esigenze occupazionali in un Comune, coinvolti 17 studenti dell'Itc

A supportarli e guidarli come sempre, ci sarà il consiglio di classe costituito dai professori Anna Maria Acquafredda, Mariangela Amicarelli, Maria Teresa Caccavo, Mario Camero, Concetta De Mauro, Giovanni De Pasquale, Savino Di Perna, Augusta Ferreri, Rosaria Germinario, Anna Nugnes, Margherita Palmieri, Daniela Pastore e Maria Grazia Toma, docenti che non solo si prodigano per la crescita scolastica, professionale ed umana dei loro studenti, ma sono sempre attenti a percepire le loro esigenze al fine di garantire il successo delle attività progettate.

Gli studenti, per poter affrontare l'esperienza scuola lavoro in modo consapevole, hanno seguito un percorso formativo di 9 ore relativo alla sicurezza sul posto di lavoro, realizzato una visita aziendale pomeridiana al comune di Trani ed incontrato alcuni dipendenti comunali direttamente intervenuti in classe.

L'iniziativa formativa è stata preceduta anche da una serie di incontri con il Segretario Generale del Comune di Trani, dottor Francesco Angelo Lazzaro, che ha individuato gli uffici in cui gli studenti saranno impegnati in attività pratiche.

La classe metterà in gioco le competenze acquisite nelle 3 lingue estere che studia a scuola (Inglese e Tedesco e, a gruppi, Francese o Spagnolo) mentre le due studentesse, nate e sempre vissute a Trani con genitori marocchini ed albanesi, potranno svolgere mansioni da interpreti per eventuali Arabi o Albanesi che dovessero recarsi in comune nei giorni di stage nel caso in cui dovessero avere difficoltà ad esprimersi in italiano.

Gli studenti, tutti individuabili da un apposito cartellino e da una sacca verde fornita dalla scuola, saranno dislocati negli uffici come segue.

SEGRETERIA/GABINETTO DEL SINDACO

-di Venosa Rosaria

-Fabiano Miriam

-Papagno Stefano

TRIBUTI

-Di Lernia Anita

-Leone Annamaria

SERVIZI SOCIALI

-de Lucia Gabriele

-Rizzi Giacomo

POLIZIA MUNICIPALE

-Basso Giampaolo

-Hatafi Magda

ANAGRAFE, AIRE E STATO CIVILE

-Maci Matilda

-Nenna Gianfranco

PERSONALE

-Ferri Antonio

-Palumbo Rossella

PROTOCOLLO E MESSI

-di Savino Martina

-Rosa Federica

RAGIONERIA

-Curci Mariapia -Pignataro Rosa.

