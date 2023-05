Nella Giornata Mondiale della Biodiversità, l'IISS A.Moro presenta il nuovo Laboratorio di Acquaponica e Agroecologia

L'istituto A.Moro grazie all'impegno del DS Ing. Michele Buonvino e del corpo docente si dimostra essere una scuola all'avanguardia ed esempio di buone pratiche nella didattica inclusiva, nell'educazione ambientale e nell'intervento sociale. Il Laboratorio Scolastico di acquaponica e agroecologia è stato pensato per essere uno strumento di contrasto alla povertà educativa, uno spazio didattico, fuori dall'aula, dedicato all'educazione ambientale e all' apprendimento laboratoriale delle discipline STEM. Il laboratorio comprende l'orto, le serre e gli impianti di coltivazione fuori suolo.Il laboratorio, sarà anche uno dei nuclei focali di trasformazione degli spazi scolastici in un presidio socioculturale territoriale, uno spazio mutualistico ibrido di contrasto alle diseguaglianze aperto e fruibile oltre l'orario delle lezioni da studenti e famiglie.La presentazione il 22 maggio. Programma:- ore 8.30 CleanUp degli spazi scolastici- ore 9.10 -11.00 Visita guidata agli impianti scolastici: orto, serre, impianto idroponico, impianto acquaponico, a cura degli studenti IISS A.Moro, aperto al pubblico e alle classi dell'istituto- ore 11.10 Conferenza pubblica:Intervengono:Ing. Michele Buonvino - DS IISS A.MoroDott. Vincenzo di Cugno - Docente IISS A.Moro: Acquaponica e Agroecologia, la scuola come laboratorio green di quartiere - presentazione dei risultati del progetto FESRPON "Edugreen"Dott. Luca Settanni - Acquaponic Design srl: esempi di rigenerazione e produzione alimentare sostenibileDott. Giovanni Gadaleta - Docente IISS A.Moro: presentazione risultati dei progetti scolastici "orti e macchie di verde tra noi: dalla terra alla cucina" e " Orto a metro 0"Com. Mar. C. Ruggiero Matera - Carabinieri Nucleo Biodiversità: la biodiversità come patrimonio dello statoChef Pietro Zito - Antichi Sapori: testimonianza del "Km 0" nell'alta ristorazione.P.A. Michele Zingarelli, Doss.a Antonella Casucci - Progetto MurgiaVerso: la biodiversità della Murgia ed il suo processo di domesticazione.- ore 13.00 Pranzo Solidale con i ragazzi di "Melampo" Comunità comunità per MSNA del progetto SAI, a cura dei docenti di cucina & sala e degli studenti dell'IISS A.Moro – sez. alberghiero.