All'Istituto Aldo Moro uno sportello di ascolto psicologico gratuito

Martedì 31 gennaio 2023 presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Aldo Moro" di Trani sarà sottoscritto un protocollo d'intesa tra la scuola e l'ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) di Trani che, oltre a formalizzare la collaborazione su progetti finalizzati a promuovere l'educazione al rapporto intergenerazionale e alla cittadinanza solidale, promuoverà l'attivazione nel corrente anno scolastico di uno sportello di ascolto psicologico a titolo gratuito, rivolto a tutta la comunità scolastica: studenti, genitori, docenti e personale ATA.Il servizio verrà assicurato dalla dott.ssa Dipasquale Rosanna, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale per un incontro settimanale della durata di tre ore.Lo sportello psicologico scolastico consentirà agli studenti di affrontare tematiche affettive, questioni legate alla motivazione nello studio, difficoltà di apprendimento o altre problematiche in un ambiente neutro, nella quotidiana giornata scolastica. Anche gli adulti potranno usufruire del servizio per affrontare situazioni di disagio personale o familiare.Alla cerimonia di firma del protocollo, che sarà sottoscritto dal dirigente scolastico Michele Buonvino e dal presidente ANTEAS Trani Antonio Malizia, presenzieranno il Segretario Generale aggiunto FNP Bari Giuseppe Nanula e il vicepresidente ANTEAS Regionale Giuseppe Uva.