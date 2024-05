L'architetto Davide Vergas ospite in biblioteca sabato 11 maggio

Sabato 11 maggio 2024, alle ore 17.45, la Città di Trani in collaborazione con la Società Dante Alighieri, Comitato di Trani, invita a partecipare all'incontro tematico su La divina sezione. Racconti di un letterato architetto, tenuto dall'architetto Davide Vargas.Davide Vargas è autore di numerosi progetti pubblicati sulle più importanti riviste di architettura, premiati ed esposti nel mondo (BIENNALE di Venezia, Londra, Tokyo). Ma Davide Vargas non è solo architetto, è anche scrittore, uno scrittore che dipinge magistralmente lo spazio urbano con le parole per cercare di ritrovare un segno smarrito che dia un senso alle cose, anche perché le orme di architettura possono essere testimonianze di valori umani: "Parlano a chi sa ascoltare". Davide Vargas interseca trasversalmente i linguaggi del progetto di architettura, scrittura e disegno per immettere un valore di qualità nel pezzo di mondo che attraversa."A chi mi chiede, rispondo che praticamente faccio sempre la stessa cosa: costruire con i linguaggi che possiedo tasselli di una personalissima cattedrale".