Al Gran Shopping Molfetta due settimane da sogno con "Racing Weeks"

Le Racing Weeks arrivano al Gran Shopping Molfetta per esaudire il sogno di tantissimi appassionati di motori e velocità. Da mercoledì 1° a domenica 12 maggio (dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 20:30 e nel weekend dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 20:30) piazza Ottagono esporrà la fiammante monoposto del Team Visa Cash App Racing Bulls. Il centro commerciale di Molfetta regalerà due settimane da sogno ai fan di Motorsport e non solo. Grazie all'esperienza di guida, sarà possibile immaginarsi al volante di una delle auto da corsa che fanno sognare in tv, oltre a poter ammirare la monoposto con i propri occhi a pochi centimetri di distanza.

Si potrà infatti osservare da vicino l'autentica vettura del team Racing Bulls guidata da Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda e cimentarsi con il Pilot Training, che permetterà a chiunque di sognare ad occhi aperti, immersi in un'experience fortemente realistica. Adrenalina da godersi in tutta sicurezza sfidando gli amici fino all'ultima curva, sognando il Gran Premio.