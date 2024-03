Il Gran Shopping Molfetta verso la Pasqua tra cioccolato, giochi e divertimento

Lasi avvicina e tra adulti e bambini cresce la voglia di cioccolato, circondati da uova e coniglietti di ogni forma e sapore, una passione capace di soddisfare ogni palato regalando momenti di assoluta allegria. Anche iloffrirà una golosa sorpresa di Pasqua nei pomeriggi dicon ilDalle 16.30 alle 20.30 tantissime sorprese per adulti e bambini nell'area allestita in piazza Ottagono che ospiterà alcuni dei più famosi giochi da fare all'aria aperta: da riattacca la coda al coniglio, in cui i partecipanti bendati dovranno ritrovare il punto giusto per completare la figura del simpatico roditore, alla ricerca dell'ovetto, una divertente caccia alla sorpresa di cioccolato.Nascosta nella scenografia a tema pasquale tra prato un prato verde, tavolini sedie e palloncini, ci sarà anche la Mascotte Pasticciona, il simpatico personaggio con cui poter scattare un selfie. Uno sfondo allegro e anche gustoso per offrire due pomeriggi di giochi che si concluderanno con un grande momento di dolcezza.tutti potranno avere un assaggio del pregiato uovo da 10 chili preparato da maestri cioccolatai, presenti nelle gallerie del Gran Shopping Molfetta per condividere il cioccolato e condividerlo con i grandi e piccini.