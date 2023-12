Gran Shopping Mongolfiera, shopping e divertimento con il luna park di Natale

Ultimi giorni per gli acquisti di Natale con i doni da impacchettare e mettere sotto l'albero, che potrà accogliere anche i regali che ilfarà a chi vorrà cimentarsi con i giochi del luna park allestito in piazza Ottagono in uno spazio natalizio allegro e giocoso, ricco di elfi e schiaccianoci colorati.Tiro a segno, tiro a canestro e al barattolo, lancio degli anelli e del sacchetto, giochi digitali, tante divertenti postazioni per far divertire tutti, adulti e bambini, e donare tanti giochi Fino al, partecipando all'iniziativa si potranno accumulare timbri validi sulle cartoline da gioco che daranno la possibilità di portare a casa tanti premi suddivisi in due tipologie: fino ali premi saranno distribuiti in giocattoli, dalalci saranno in palio golosi dolci da mettere nella calza della befana.Tra le tante casette natalizie allestite nell'area luna park, una sarà dedicata al desk in cui gli addetti saranno a disposizione dei clienti per fornire tutte le informazioni utili sia a partecipare all'iniziativa che a spiegarne il regolamento, consultabile anche sul sito granshoppingmongolfiera. com/eventi/la-magia-del-luna-p ark