Il volto più autentico della Puglia in mostra al Gran Shopping Molfetta

Il programma ha previsto per la giornata inaugurale laboratori di decoupage e decorazione sulla Puglia (tavolette di legno). Sabato 27 luglio si terrà un laboratorio di decorazione biodegradabile, decoupage e mantenimento su materiali bio rappresentanti la Puglia (souvenir a forma di foglia con calamita); domenica 28 luglio lavorazione della cozza e realizzazione calamita (a scelta tra vari materiali) rappresentante la Puglia. Si riprende il 2 agosto con un laboratorio di giornalismo "reporter in Puglia"; sabato 3 agosto laboratorio di giornalismo reporter a tavola, alla scoperta dei piatti tipici pugliesi; il 4 agosto il laboratorio piccole miniature della Puglia con materiale sostenibile. Infine ultimo weekend dal 9 agosto con il laboratorio di decorazione di pietre di mare, meraviglie della Puglia; sabato 10 agosto laboratorio della cartellata salata con verbalizzazione; e domenica 11 agosto ultimo laboratorio giornalistico, baby turista in Puglia.

Ti portiamo nella pugliesità l'iniziativa inaugurata dal Gran Shopping di Molfetta e in programma fino all'11 agosto. Due porte porte arricchite da manufatti tipici dell'artigianalità locale accoglieranno i clienti del centro commerciale durante i prossimi tre week-end: 9 giornate all'insegna della pugliesità, in collaborazione con SpaccaBari, associazione culturale che si occuperà dei laboratori pomeridiani. Ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 17 alle 20, l'area sarà animata da giochi in legno di una volta e da laboratori con artigiani, professionisti della comunicazione ed esperti della Puglia e dintorni.pugliesità di cui andare fieri.Antonio Rosiello, responsabile marketing del centro commerciale di Molfetta, presente con il direttore Domenico Mele all'inaugurazione dell'iniziativa, pensata per valorizzare le origini proprio nell'anno in cui Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale celebra le radici italiane nel mondo. "E' importante che grandi luoghi di aggregazione quali i centri commerciali pensino ad attività per tutta la famiglia" commenta Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica della Regione Puglia, giunto al Gran Shopping Molfetta per l'apertura della grande porta. "Ancora più importante è impegnarsi per tramandare tradizioni che rischiano di perdersi nella quantità di impulsi e digitalizzazione di qualunque attività. Fermarsi con i propri figli per giocare con oggetti caduti in disuso significa non solo passare del tempo di qualità in famiglia, ma recuperare tradizioni uniche da non dimenticare e, anzi, da salvaguardare per la nostra cultura". Il sindaco della città di Molfetta, Tommaso Minervini, dichiara: "Ritrovare giochi antichi, patrimonio della nostra infanzia, poter raccontare non solo alle nuove generazioni di molfettesi, ma anche ai tanti turisti in città, questo periodo della storia del passato, così legata al territorio, è un'opportunità che va valorizzata. L'amministrazione", presente con l'assessore alla cultura e al marketing territoriale Giacomo Rossiello, "è vicina ad iniziative che si fanno portavoce della storia del territorio".Domenico Mele. "Tornare nel passato può far assaporare brevi momenti di felicità e commozione".