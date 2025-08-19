Dani e Robbi
Dani e Robbi
Speciale

Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta

Mini show e farmacopie con meet and greet dalle 17.30 della coppia social del momento

Trani - martedì 19 agosto 2025 12.43 Sponsorizzato
Tra i volti più seguiti e apprezzati del panorama social italiano, Dani e Robbi faranno tappa al Gran Shopping Molfetta il prossimo venerdì 22 agosto, a partire dalle ore 17.30, per incontrare i fan, firmare le copie del loro ultimo libro e intrattenere il pubblico con un breve spettacolo dal vivo.

La giovane coppia, diventata popolare grazie a contenuti virali su TikTok e YouTube, ha conquistato milioni di follower con la propria spontaneità e simpatia, portando online il racconto della loro quotidianità fatta di challenge, scherzi, momenti divertenti e una storia d'amore che ha fatto sognare il pubblico più giovane.

L'appuntamento di Molfetta sarà l'occasione per presentare il loro nuovo libro, "Missione Matrimonio", edito da Nord Sud Edizioni. Un racconto pensato per un pubblico giovane che segue Dani e Robbi da tempo e che potrà ritrovare tutti gli elementi che hanno reso celebre la coppia: romanticismo, comicità, colpi di scena e le immancabili incursioni di personaggi pronti a mettere i bastoni tra le ruote alla loro tanto attesa cerimonia.

Durante l'evento, oltre al firmacopie, è previsto anche un mini show con musica e momenti di intrattenimento dal vivo. Il tutto in pieno stile Dani e Robbi: dinamico, coinvolgente e adatto a tutta la famiglia.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti, fino ad esaurimento posti. Un'occasione unica per conoscere dal vivo due dei content creator più amati del web e vivere un pomeriggio all'insegna del divertimento e della condivisione.
