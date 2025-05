Ancora pochi giorni per il viaggio con la "Casa delle Emozioni" al Gran Shopping Molfetta

Ancora pochi giorni per vivere le emozioni in 3D e realtà aumentata con avatar e giochi interattivi della digital emotions room dellaal. Fino a giovedì 8 maggio l'installazione in piazza Ottagono sarà a disposizione dei bambini e delle famiglie che vorranno esplorare in modo diverso e divertente i sentimenti che si vivono ogni giorno. Il centro commerciale di Molfetta sta ospitando il progetto nazionale realizzato in collaborazione con Edizioni Centro Studi Erickson pensato per bambini e famiglie che, grazie alla tecnologia, permetterà di guardare dentro di sé e di scoprire in modo coinvolgente tristezza, noia, rabbia, disgusto, imbarazzo, ansia, paura e gioia, ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 in piazza Ottagono (ingresso centrale).Un'esperienza immersiva resa ancora più innovativa con la stanza interattiva dotata di un rivoluzionario software che consentirà ai bambini, ma anche ai genitori, di provare a diventare più consapevoli dei propri stati d'animo e affrontarli in modo più equilibrato. Con l'ausilio giochi e interazioni con Avatar in 3D digitali nello stile dei personaggi dei film Pixar tra cui Allegra, gli ambienti narrativi saranno in grado di migliorare empatia, autoconsapevolezza e autoregolazione emotiva, rafforzare l'autostima e contrastare fenomeni di isolamento e bullismo con un linguaggio accessibile e sensoriale.Il progetto, realizzato in collaborazione con Edizioni Centro Studi Erickson, ha una rilevanza socioeducativa importante nel contesto attuale. Si cerca di essere sempre più attenti al benessere psicologico e alla formazione dei più piccoli in particolare, per cui risulta essenziale promuovere iniziative come questa che, con rigore pedagogico, innovazione tecnologica e attenzione alla sfera affettiva, riesce a rispondere ai bisogni educativi emergenti delle nuove generazioni e delle loro famiglie. Appuntamento dunque nella Casa delle Emozioni, accessibile in modo totalmente gratuito fino all'8 maggio.