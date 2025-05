Torna la fiera del disco al Gran Shopping Molfetta

Ritorna a grande richiesta laal(via Adriano Olivetti) dopo il successo della prima edizione.dalle 9 alle 21, piazza Ottagono sarà unper i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica. Tre giornate gratuite ricche di musica nello spazio accogliente di uno, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei mix e dei cd e la sensazione di appagamento nel curiosare tra tanti banchetti nella grande piazza del Gran Shopping Molfetta a caccia di un affare.Un'occasione imperdibile per assicurarsi un titolo introvabile o innamorarsi di qualcosa di inaspettato, la Fiera del Disco è anche un momento di incontro con tanti altri appassionati di musica e vinili e, perché no, far parte di una community con cui condividere incontri e contenuti.La Fiera del Disco è una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, MIX, e CD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.Laè organizzata dal connubio di due grandi e consolidate realtà italiane del campo,. Una proficua collaborazione con una realtà di esperienza più che ventennale che ha dato vita a fiere del Disco a Milano, Roma, Napoli, Bologna, Verona, Genova, Bari, Pescara, Vicenza, Torino, Bergamo, Cuneo, Lucca, Parma, Perugia Firenze, Padova, Faenza – MEI, L'Aquila, Rieti, Terni, Caserta e tante altre, facendo crescere in tutta Italia la mania del vinile.nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, a Genova e non. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale che nasce con il Records Shop in Via Galata a Genova, per poi espandersi nel corso del tempo attraverso i numerosi temporary shops sparsi per l'Italia ed il ricco shopping online.Da oltre un decennio, ormai, continua infatti con sempre rinnovato successo l'organizzazione delle: da tesori tutti da scoprire per gli appassionati, le Fiere sono diventate in breve eventi culturali di ampio respiro, che coinvolgono gli amanti della musica di tutta Italia, da Nord a Sud.nasce nel 2012 organizzando la Fiera del Disco a Roma, unica nel suo genere, sperimentando per la prima volta il connubio tra fiera e incontri culturali con maestri illustri della musica italiana e interventi di artisti, che hanno raccontato i loro successi ascoltati da tutti sotto la traccia della puntina del proprio giradischi.