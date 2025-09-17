Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi

Il Gran Shopping Molfetta compie un passo importante verso l'inclusività, introducendo un servizio innovativo di video-interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS), disponibile sette giorni su sette, in linea con l'orario continuato dei negozi (10.00 – 20.00).Il progetto, realizzato in collaborazione con TheKom e sviluppato con il supporto tecnologico di Veasyt, spin-off dell'Università Ca' Foscari di Venezia, si chiama Hear/t ed è pensato per abbattere le barriere comunicative che spesso ostacolano l'esperienza quotidiana delle persone sorde."Abbiamo intrapreso percorsi per fare della cultura dell'accessibilità una strada costruita per durare nel tempo", sottolinea Antonio Rosiello, direttore marketing del centro commerciale. "Il servizio di video interpretariato sarà un supporto importante per rendere ancora più accessibili gli spazi del Gran Shopping nella loro interezza, diventati negli ultimi anni luoghi di socialità e intrattenimento oltre che di shopping".Entrare in un negozio, affacciarsi al bancone di un bar o di un ristorante non sarà più fonte di disagio o imbarazzo per le persone sorde che potranno così muoversi nella più totale libertà e indipendenza. Hear/t garantisce una comunicazione completa e professionale in tempo reale, sette giorni su sette e dalle 10 alle 20, in continuità con gli orari di apertura delle galleria del mall di Molfetta.Il funzionamento del servizio è semplice e immediato: tramite un QR code posizionato nei negozi e negli spazi comuni, il cliente sordo può attivare una videochiamata con un interprete LIS in tempo reale, capace di tradurre la conversazione con il personale del centro. Che si tratti di fare shopping, ordinare al bar o chiedere informazioni, ogni cliente potrà muoversi in totale autonomia, senza disagi né imbarazzi.Con Hear/t, il Gran Shopping Molfetta si afferma come punto di riferimento per l'inclusione, adottando un servizio professionale, certificato e radicato nella ricerca universitaria, che mette le competenze linguistiche e tecnologiche al servizio delle esigenze reali. Un progetto che parla di futuro, diritti e normalità: un centro commerciale dove la comunicazione non ha più barriere.