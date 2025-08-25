Gran Shopping Mongolfiera Molfetta
Gran Shopping Mongolfiera Molfetta
Speciale

Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off

Il 28 e 29 agosto due giornate dedicate alla musica e ai talenti emergenti del territorio

Trani - lunedì 25 agosto 2025 9.09 Sponsorizzato
Il Gran Shopping Molfetta si appresta a diventare il cuore pulsante della musica pugliese con l'arrivo di Casa Sanremo Off, l'iniziativa ufficiale itinerante collegata al celebre Festival della Canzone Italiana. Nelle giornate del 28 e 29 agosto, il centro commerciale molfettese ospiterà una tappa esclusiva di questo prestigioso progetto, che intende valorizzare la creatività musicale e offrire nuove opportunità ai giovani artisti del territorio.

Durante l'evento, il Gran Shopping Molfetta si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Cantanti solisti, band e performer avranno la possibilità di esibirsi dal vivo davanti a un pubblico eterogeneo e a una giuria composta da esperti del settore musicale. Le esibizioni, oltre a costituire un momento di spettacolo e intrattenimento per il pubblico, rappresenteranno un passaggio fondamentale per accedere alle audizioni ufficiali di Casa Sanremo 2026, la più importante manifestazione collaterale del Festival di Sanremo.

Casa Sanremo Off nasce con l'obiettivo di intercettare e promuovere nuovi talenti musicali in tutta Italia, offrendo loro visibilità e la concreta possibilità di intraprendere un percorso professionale nel panorama musicale nazionale. La tappa di Molfetta, ospitata in una delle location commerciali più importanti della regione, si inserisce all'interno di questo percorso con l'intento di dare voce e spazio a chi sogna un futuro nella musica.

Gli artisti interessati a partecipare alla selezione possono consultare il regolamento e inviare la propria candidatura attraverso i canali ufficiali indicati sul sito del centro commerciale (https://granshoppingmongolfiera.com/eventi/casa-sanremo-off/). L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco, condividere il proprio talento e vivere un'esperienza artistica di grande rilievo.

Il Gran Shopping Molfetta conferma così il proprio impegno nella promozione della cultura, dell'arte e dell'intrattenimento, offrendo un'occasione unica di crescita e visibilità ai giovani protagonisti della scena musicale locale e nazionale.
  • Gran Shopping Mongolfiera
Altri contenuti a tema
Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta Mini show e farmacopie con meet and greet dalle 17.30 della coppia social del momento
Anche il Gran Shopping Molfetta tra le destinazioni di Errico Porzio Speciale Anche il Gran Shopping Molfetta tra le destinazioni di Errico Porzio La superstar napoletana inaugura Porzioni di pizza a Molfetta giovedì 17 luglio dalle 19 con degustazione gratuita
Da Amici al Gran Shopping, Luk3 arriva a Molfetta Da Amici al Gran Shopping, Luk3 arriva a Molfetta Giovedì 26 dalle 17 con l'ep "Diciotto" sarà possibile incontrare l'artista in piazza Ottagono
Torna la fiera del disco al Gran Shopping Molfetta Torna la fiera del disco al Gran Shopping Molfetta Dal 31 maggio al 2 giugno la II edizione dell’iniziativa che raccoglie migliaia di cd e vinili nuovi, usati e da collezione
Ancora pochi giorni per il viaggio con la "Casa delle Emozioni" al Gran Shopping Molfetta Speciale Ancora pochi giorni per il viaggio con la "Casa delle Emozioni" al Gran Shopping Molfetta Fino all’8 maggio un’esperienza interattiva guiderà le famiglie tra realtà aumentata e animazioni in 3D
Un magico viaggio con la "Casa delle Emozioni" al Gran Shopping Molfetta Un magico viaggio con la "Casa delle Emozioni" al Gran Shopping Molfetta Dal 25 aprile e fino all’8 maggio un’esperienza interattiva alla scoperta delle emozioni tra realtà aumentata e animazioni in 3D
Villaggio di Pasqua al Gran Shopping Molfetta Speciale Villaggio di Pasqua al Gran Shopping Molfetta Venerdì 18 e sabato 19 aprile un’area ricca di cioccolato, giochi e laboratori, animatori e simpatici personaggi per divertirsi con tutta la famiglia
Il Gran shopping Molfetta celebra San Valentino con un gioco a premi Speciale Il Gran shopping Molfetta celebra San Valentino con un gioco a premi Dal 7 al 14 febbraio cinque gift card da cinquanta fino a mille euro in palio per chi indovinerà il numero di peluche nella teca
Prorogati fino al 31 dicembre 2025 i servizi di elettrocardiogramma (ECG), holter cardiaco e holter pressorio in farmacia
25 agosto 2025 Prorogati fino al 31 dicembre 2025 i servizi di elettrocardiogramma (ECG), holter cardiaco e holter pressorio in farmacia
A Trani la pioggia ferma lo spettacolo, ma non la forza dirompente di "Actor Dei "
25 agosto 2025 A Trani la pioggia ferma lo spettacolo, ma non la forza dirompente di "Actor Dei"
"Alma Donna ", stasera al Beltrani Lisa Manosperti e Badrya Razem
24 agosto 2025 "Alma Donna", stasera al Beltrani Lisa Manosperti e Badrya Razem
9
"Meglio stasera! ": arriva a Trani lo show di Stefano De Martino
24 agosto 2025 "Meglio stasera!": arriva a Trani lo show di Stefano De Martino
Domenico Cartago a Palazzo delle Arti Beltrani con “Seabed”
24 agosto 2025 Domenico Cartago a Palazzo delle Arti Beltrani con “Seabed”
Antonio Decaro si racconterà a Trani il prossimo 27 agosto: "La politica si fa vicino alle persone "
24 agosto 2025 Antonio Decaro si racconterà a Trani il prossimo 27 agosto: "La politica si fa vicino alle persone"
Fondazione SECA, oggi in scena a Trani "Actor Dei ", la prima opera musical su Padre Pio
24 agosto 2025 Fondazione SECA, oggi in scena a Trani "Actor Dei", la prima opera musical su Padre Pio
Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini "
24 agosto 2025 Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini"
35
Il musicista tranese Enrico Palmieri alla corte di Madonna
23 agosto 2025 Il musicista tranese Enrico Palmieri alla corte di Madonna
Promozione, ecco i calendari: esordio casalingo contro la Virtus Andria per la Soccer Trani
23 agosto 2025 Promozione, ecco i calendari: esordio casalingo contro la Virtus Andria per la Soccer Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.