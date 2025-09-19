Judo al Gran Shopping Molfetta
Judo al Gran Shopping Molfetta
Speciale

Due giornate dedicate al judo e ai valori positivi al Gran Shopping Molfetta

Piazza Ottagono si trasforma in un grande tatami per i più piccoli sabato 20 e domenica 21 settembre

Trani - venerdì 19 settembre 2025 11.33 Sponsorizzato
Il Gran Shopping Molfetta è pronto ad accogliere un evento speciale dedicato al judo, uno degli sport più formativi e completi, soprattutto per i bambini che imparano non solo i primi movimenti dell'arte sportiva orientale ma valori importanti come rispetto, amicizia e crescita.
Sabato 20 settembre, dalle 16 alle 18, e domenica 21 settembre, dalle 10 alle 12, il centro commerciale si trasformerà in un vero tatami allestito in piazza Ottagono, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere due intense giornate all'insegna della disciplina, dell'energia e del divertimento.

L'iniziativa "Judo: rispetto, amicizia, crescita" a cura di Shinkai Judo Molfetta è pensata per avvicinare adulti, famiglie e giovani a questa nobile arte marziale, che rappresenta molto più di un semplice sport e trasmette i valori profondi che il judo incarna: il rispetto per l'altro, la forza dell'amicizia, la crescita personale attraverso la costanza e l'impegno. Durante le due giornate, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni dal vivo, partecipare attivamente a prove pratiche e sperimentare in prima persona i principi fondamentali del judo, in un clima accogliente e inclusivo. Anche bambini e ragazzi non tesserati avranno l'opportunità di salire sul tatami, guidati da istruttori esperti e qualificati. Un'occasione unica per scoprire uno sport che educa, forma e unisce, in un contesto accessibile a tutti.
Il Gran Shopping Molfetta invita la cittadinanza a partecipare e a lasciarsi ispirare da questa esperienza, che unisce sport, educazione e comunità in un'unica, grande festa.
  • Gran Shopping Mongolfiera
Altri contenuti a tema
Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi Un centro commerciale accessibile 7 giorni su 7 grazie al servizio Hear/t: interpreti in lingua dei segni attivabili via QR code
Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off Il 28 e 29 agosto due giornate dedicate alla musica e ai talenti emergenti del territorio
Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta Mini show e farmacopie con meet and greet dalle 17.30 della coppia social del momento
Anche il Gran Shopping Molfetta tra le destinazioni di Errico Porzio Speciale Anche il Gran Shopping Molfetta tra le destinazioni di Errico Porzio La superstar napoletana inaugura Porzioni di pizza a Molfetta giovedì 17 luglio dalle 19 con degustazione gratuita
Da Amici al Gran Shopping, Luk3 arriva a Molfetta Da Amici al Gran Shopping, Luk3 arriva a Molfetta Giovedì 26 dalle 17 con l'ep "Diciotto" sarà possibile incontrare l'artista in piazza Ottagono
Torna la fiera del disco al Gran Shopping Molfetta Torna la fiera del disco al Gran Shopping Molfetta Dal 31 maggio al 2 giugno la II edizione dell’iniziativa che raccoglie migliaia di cd e vinili nuovi, usati e da collezione
Ancora pochi giorni per il viaggio con la "Casa delle Emozioni" al Gran Shopping Molfetta Speciale Ancora pochi giorni per il viaggio con la "Casa delle Emozioni" al Gran Shopping Molfetta Fino all’8 maggio un’esperienza interattiva guiderà le famiglie tra realtà aumentata e animazioni in 3D
Un magico viaggio con la "Casa delle Emozioni" al Gran Shopping Molfetta Un magico viaggio con la "Casa delle Emozioni" al Gran Shopping Molfetta Dal 25 aprile e fino all’8 maggio un’esperienza interattiva alla scoperta delle emozioni tra realtà aumentata e animazioni in 3D
Furto cavi di rame, circolazione sospesa tra Foggia e Barletta, disagi su tutta la linea
19 settembre 2025 Furto cavi di rame, circolazione sospesa tra Foggia e Barletta, disagi su tutta la linea
Agenda "Dialoghi di Trani " gli appuntamenti del 19 settembre
19 settembre 2025 Agenda "Dialoghi di Trani" gli appuntamenti del 19 settembre
Frode fiscale sui bonus, arrestato anche un finanziere in servizio
19 settembre 2025 Frode fiscale sui bonus, arrestato anche un finanziere in servizio
1
Sosta selvaggia in via Gisotti, residenti esasperati
19 settembre 2025 Sosta selvaggia in via Gisotti, residenti esasperati
Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali
19 settembre 2025 Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali
Piazza Gradenigo prende finalmente forma
19 settembre 2025 Piazza Gradenigo prende finalmente forma
Nasce la Brio Volley Academy, una nuova realtà per la pallavolo tranese
19 settembre 2025 Nasce la Brio Volley Academy, una nuova realtà per la pallavolo tranese
Piano Comunale delle Coste del Comune di Trani, oggi la presentazione
19 settembre 2025 Piano Comunale delle Coste del Comune di Trani, oggi la presentazione
Il cinema di Fabrizio Corallo a Trani: omaggio a Mastroianni e Virna Lisi
19 settembre 2025 Il cinema di Fabrizio Corallo a Trani: omaggio a Mastroianni e Virna Lisi
Assistenza specialistica, Rosa Uva: "La proposta di modifica è una vittoria di civiltà "
19 settembre 2025 Assistenza specialistica, Rosa Uva: "La proposta di modifica è una vittoria di civiltà"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.