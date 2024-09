Time For Heroes: 9 giorni da supereroi al Gran Shopping Molfetta

Il magico mondo dei Supereroi sbarca alche daospiterà la mostra. Piazza Ottagono diventerà lo scenario dei sogni per tutti gli appassionati di fumetti, uno spazio ricco di allestimenti impattanti: il maxi costume alto oltre 2 metri di, la sala dedicata alle armature di, la roccia incantata del martello di, il trono didirettamente ispirato al mondo die i principali villains rinchiusi in una gabbia dei cattivi,e tanti altri. Non solo scenografie mozzafiato, il Gran Shopping Molfetta sarà teatro di animazioni, spettacoli, selfie point, laboratori per i bambini, esperienze virtuali e giochi in AI e 3D per soddisfare ogni curiosità dell'universo cosplay e della fan fiction.L'evento entrerà nel vivo già domani,con la grande Parata dei supereroi. Dalle 17.30 una coloratissima sfilata aperta a tutti coinvolgerà iin arrivo dal territorio che potranno sfoggiare i propri costumi a tema, curatissimi in ogni dettaglio, ma non solo: chiunque potrà partecipare anche solo indossando oggetti di scena o maschere, per essere una parte integrante dell'allegra parata con outfit stravaganti.Nel corso della mostra che ospita oggetti e memorabilia realizzati a mano, oltre ai preziosi pezzi da collezione conservati in teca, il Centro Commerciale ospiterà iniziative dedicate ai più piccoli durante i weekend., fino al 29 settembre,, il progetto "Heroes lab Piccoli creators crescono", permetterà ai bambini di divertirsi in attività creative e didattiche utilizzando materiale di riciclo per costruire il "guanto degli eroi", oppure lavorare con un illustratore esperto durante sessioni di live sketching per disegnare il proprio supereroe del cuore. E ancora mettere alla prova mira, forza e coraggio durante l'hero training, o scatenarsi nella "caccia alle gemme degli eroi" in lungo e in largo tra le gallerie del Gran shopping Molfetta in compagnia di animatori esperti addetti alla sicurezza dei piccoli eroi, che potranno provare un'emozionante esperienza di gioco. Nel progetto a cura dinon manca la connessione al mondo digital e 3D: con i "Digital games AI" il mondo dei supereroi si connette a quello della ricerca e delle tecnologie con Urlo da eroe, Supertest e Be a superhero, con postazioni di giochi digitali aperte a tutti. Il Gran Shopping Molfetta si prepara a regalare esperienze da protagonisti valorosi per i piccoli eroi di ogni giorno.